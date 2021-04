ऑक्सीजन संकट पर सुनवाईः HC ने दिल्ली सरकार को दिए कड़े निर्देश, 5 रिफिलर्स के खिलाफ नोटिस जारी

New Delhi

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 27 अप्रैल। दिल्ली के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाई कोर्ट में आज (मंगलवार) को भी सुनवाई हुई। दिल्ली स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल की ओर से पेश वकील आलोक अग्रवाल ने हाई कोर्ट को केजरीवाल सरकार के उस आदेश से अवगत कराया जिसमें किसी भी हॉस्पिटल को आपातकालीन रोगियों के लिए 10-15 मिनट के भीतर उपस्थित होकर उन्हें ऑक्सीजन और दवाइयां देना अनिवार्य बताया गया है। हाई कोर्ट ने वकील की टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार से इस आदेश को निर्देशित करने के लिए कहा है।

Advocate Alok Agarwal, appearing for Maharaja Agrasen Hospital, tells Delhi High Court about a Delhi Govt's order that hospitals have to attend to all emergency patients within 10-15 minutes and give them oxygen and medicines. HC asks Delhi Govt to take instruction on this. pic.twitter.com/ltFFR2gJBt