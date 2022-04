मुंबई: राज ठाकरे के बयान के बाद मनसे ऑफिस में बजा 'हनुमान चालीसा', पुलिस ने ठोका जुर्माना

Mumbai

मुंबई, 03 अप्रैल: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (Maharashtra Navnirman Sena) के अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) के शनिवार को दिए मस्जिद पर लाउडस्पीकर वाले बयान के बाद मुंबई में मनसे ऑफिस में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मुंबई के घाटकोपर में मनसे ऑफिस में लाउडस्पीकर से 'हनुमान चालीसा' को बजाया जा रहा था, जिस पर रविवार को बिना अनुमति लाउडस्पीकर पर 'हनुमान चालीसा' बजाने पर मनसे नेता महेंद्र भानुशाली को पुलिस हिरासत में लिया।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने घाटकोपर के मनसे ऑफिस का एक वीडियो भी साझा किया है। पुलिस के हिरासत में लिए जाने के बाद मनसे नेता महेंद्र भानुशाली ने कहा, "उन्होंने मेरा एम्पलीफायर छीन लिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में लाउडस्पीकरों पर 'जय श्री राम' बजाया जाएगा।" मनसे नेता ने आगे कहा, "कोई अनुमति नहीं लेता है, यह सिर्फ मैं नहीं हूं। इसलिए अगर यह मुझ पर लिया गया तो सभी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस ने अपना काम किया। राज (ठाकरे) साहब कहते हैं, पुलिस को कभी कुछ मत कहो। कार्रवाई होनी चाहिए, जहां भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है।"

MNS Chief Raj Thackeray yesterday said, "I am warning now...Remove loudspeakers or else will put loudspeakers in front of the mosque and play Hanuman Chalisa." pic.twitter.com/nERn23Vg7M

वहीं पुलिस हिरासत के बाद मनसे नेता ने बताया कि मुंबई पुलिस ने मुझ पर 5,050 रुपए का जुर्माना लगाया और नोटिस दिया कि अगर मैं इसे फिर से चलाऊंगा, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी; मेरे लाउडस्पीकर बाद में दिए जाएंगे। महेंद्र भानुशाली ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो मस्जिदों के सामने बड़े-बड़े लाउडस्पीकरों पर 'हनुमान चालीसा' बजाई जाएगी।

Mumbai Police imposed Rs 5,050 fine on me & gave notice stating if I play it again, strict action will be taken; my loudspeakers will be given later. If the MVA govt doesn't take action, 'Hanuman Chalisa' will be played on big loudspeakers in front of Mosques: Mahendra Bhanushali pic.twitter.com/3BSMOl9NeM