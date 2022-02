सपा MLA रफीक अंसारी बोले- BJP ने हर थाने में हिंदूगर्दी मचाई, इस सरकार से लड़ने के लिए हम पूरी ताकत दिखाएंगे

Meerut

oi-Vijay

मेरठ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के नेता जुबानी जंग में खूब करारे हमले कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे भाजपा पर सांप्रदायिक फैलाने का आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि, 'बीजेपी ने 5 साल तक हिंदूगर्दी मचाई, लेकिन मेरठ में हम अब नहीं होने देंगे।

रफीक अंसारी ने कहा कि, मैंने इतना बड़ा होने तक मेरठ में ऐसी नाइंसाफी नहीं देखी..यहां के मुस्लिम-युवाओं को कभी दबाया नहीं गया, लेकिन उन्होंने (भाजपा ने) दबाने की कोशिश की...। वे आप (मुसलमानों) को कष्ट देने पर उतारू हैं, हालात ठीक नहीं हैं...फिर उनकी सरकार बनी तो मेरठ में गुंडे होंगे।"

मेरठ के सपा विधायक रफीक अंसारी, ने आगे कहा कि, पिछले पांच सालों में हर थाने पर हिंदूगर्दी का बोल-बाला था। ये लोग चैन से नहीं जीने देना चाहते। आप हमें लाएं, हम हिंदूगर्दी नहीं होने देंगे।

उन्होंने कहा कि ''मेरठ के मुसलमानों को कभी दबाया नहीं गया, लेकिन बीजेपी ने मुसलमानों को दबाने की कोशिश की। पिछले 5 सालों में हर थाने पर 'हिंदूगर्दी' का बोलबाला था...।'' रफीक अंसारी लोगों को संबोधित करते हुए और भी कई बातें बोलते दिखे।

#WATCH | ...Meerut's Muslims, youth have never been suppressed, but they (BJP) attempted to suppress you...Circumstances are not right...If their govt is formed, there will be goons in Meerut: Rafiq Ansari, SP MLA, Meerut (1.02) pic.twitter.com/BmzjWgDUS8