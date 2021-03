मेरठ: थाना प्रभारी ने गंगाजल, मंत्र और चंदन को बनाया हथियार, इनसे कोरोना और क्राइम कंट्रोल का किया दावा

Meerut

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ के नौचंदी थाने अगर आप जाएंगे तो वहां आपका स्वागत गंगाजल और चंदन से होगा। नौचंदी थाना प्रभारी प्रेमचंद शर्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण काल में यह अनोखी पहल की है। उनका मानना है कि गंगाजल प्राकृतिक सैनिटाइजर है, इसलिए वो केमिकल सैनिटाइजर का उपयोग थाने में नहीं करते हैं। जो भी फरियादी थाने में आते हैं उनको गंगाजल से सैनिटाइज करने का दावा थाना प्रभारी कर रहे हैं। इसके साथ वे फरियादी के माथे पर चंदन का तिलक भी लगाते हैं। थाना प्रभारी का कहना है कि इससे फरियादी का दिमाग शांत होता है और कई समस्याओं का समाधान इससे ही निकल आता है।

'प्राचीन संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं'

नौचंदी थाना प्रभारी प्रेमचंद शर्मा अपनी पहल को लेकर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वे कोरोना वायरस संक्रमण और इलाके में अपराध से निपटने के लिए गंगाजल और तिलक की उपयोगिता के बारे में बताते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी चंदन और गंगाजल मददगार हैं।गंगाजल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हिमालय से जहां से गंगा निकलती है वहां तमाम औषधियां हैं। उस उद्गम से निकली गंगा का जल पवित्र सैनिटाइजर है। कहा कि गंगाजल के साथ-साथ शुद्धिकरण के मंत्र भी शास्त्र में बताए गए हैं। मंत्र बोलते हुए थाना प्रभारी ने कहा कि यह पवित्र सैनिटाइजर हजारों वर्षों से है, जिसको हम भूलते जा रहे हैं। ऋषियों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि हम कुछ नया नहीं कर रहे, सिर्फ प्राचीन संस्कृति का स्मरण कर रहे हैं।

