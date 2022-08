'हम हिंदुत्ववादी हैं....चरणदास नहीं' , अटल-आडवाणी का नाम लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर यूं निकाली भड़ास

Maharashtra

पुणे, 23 अगस्त: बीएमसी चुनाव के नजदीक आते देख शिवसेना ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी मानकर चल रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत किया तो उसके पीछे बीजेपी का ही हाथ है। उद्धव गुट को लगता है कि अगर भाजपा और शिंदे गुट वाली शिवसेना ने बीएमसी चुनाव में मिलकर लड़ा तो उसके लिए राह आसान नहीं रहने वाली है। क्योंकि, शिवेसना का काफी समय से देश के इस सबसे अमीर निगम पर कब्जा है और वह किसी भी कीमत पर इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि आज अपने मुखपत्र 'सामना' के जरिए पार्टी ने बीजेपी और उसके नेता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है।

With the BMC elections approaching, Shiv Sena has put its full force against the Bharatiya Janata Party in Maharashtra. The party has strongly attacked the current leadership of BJP through its mouthpiece Saamana