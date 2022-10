शिवसेना नेता संजय राउत ने मां को लिखी चिट्ठी, 'मेरे लिए जैसी तुम हो, उसी तरह'

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया है कि उनपर अपनी पार्टी यानि शिवसेना से 'धोखा' देने का दबाव था। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले 1 अगस्त से ही जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद 8 अगस्त को ही अपनी मां को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें दावा किया था कि वह इसीलिए जेल में हैं, क्योंकि वह अपनी पार्टी को 'धोखा' देने के दबाव के आगे नहीं झुके। राउत पर मुंबई के पात्रा चॉल के पुनर्विकास योजना में अनियमितता करके पैसे उगाही का आरोप है। राउत के ट्विटर हैंडल से यह चिट्ठी बुधवार को शेयर की गई है।

English summary

Shiv Sena leader Sanjay Raut has shared a letter written to his mother on Twitter. He compares himself with great freedom fighters and has accused BJP government of torturing him on false charges