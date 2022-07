2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगे रितेश देशमुख, बोले- कांग्रेस हमारे खून में बसती है

Maharashtra

oi-Ankur Singh

मुंबई, 01 जुलाई। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से उथल-पुथल मचा हुआ था। शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे ने प्रदेश के मुख्यंमत्री पद की शपथ ली और देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बने। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे रितेश देशमुख ने राजनीति में आने के संकेत दे दिए हैं। रितेश देशमुख ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए इसके संकेत दिए हैं। रितेश देशमुख ने कहा कि कांग्रेस हमारे खून में बसती है, यह सिर्फ पार्टी नहीं है, यह हमारे लिए भावना है। इसके साथ ही रितेश ने कहा कि वह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे

Congress is in our blood, it's not just a party, it's an emotion......@Riteishd

Ritesh Deshmukh is all set to join congress

He will carry forward his father legacy

He will fight LS election in 2024 pic.twitter.com/2FXazrgQz1