महाराष्ट्र : ठाणे में बड़ा हादसा, इमारत ढहने से 4 की मौत, 11 लोग बचाए गए

मुंबई, मई 15: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां के उल्हासनगर शहर में इमारत का एक हिस्सा ढह गया। बिल्डिंग के मलबे में पांच लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई थी। ठाणे नगर निगम के मुताबिक इमारत के मलबे से बचाव दल ने 4 शव बरामद किए है, जिनमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है।

वहीं सूचना के बाद अग्निशमन और पुलिस विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दूसरी तरह जानकारी के मुताबिक 11 लोगों को बचा लिया गया है और उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। हालांकि यह अभी तक सामने नहीं आया है कि इमारत हादसे का शिकार कैसे हुई।

Maharashtra: Portion of a building collapses in Ulhasnagar city of Thane district.

Officials of Fire & Police Departments are on the spot; 11 people have been rescued & sent to hospital. pic.twitter.com/Gitdjm1OHl