Mumbai: 40वें मंजिल से नीचे आ गिरी लिफ्ट, एक की मौत

Maharashtra

oi-Mukesh Pandey

मुंबई, 14 मार्च: सिद्धेश ज्योति भवन बिल्डिंग के एक दर्दनाक हादसे (Siddhesh Building Accident) में 1 लोग की मौत हो गई। बिल्डिंग में मेंटीनेंस का कार्य चल रहा है। भवन की 40वीं मंजिल से लिफ्ट अचानक ग्राउंड फ्लोर पर गिर गई। दुर्घटना में दो लोगों को गंभीर चोटें आईं। जिसमें से एक की मौत हुई जबकि दूसरे घायल व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना स्थल पर पहुंची पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है।

जबकि बीएमसी की ओर से बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। ऐसे में लिफ्ट में खराबी आ गई। जिसके बाद लिफ्ट 40 वीं मंजिल से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। इस दौरान लिफ्ट में सवार लोगों को काफी चोटें आईं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौत हो गई। जबकि एक अन्य घायल व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

Maharashtra | Two people injured after a lift collapsed from the 40th floor to the ground floor, during the maintenance work at Siddesh Jyoti building in Mumbai.