नवाब मलिक का NCB पर बड़ा आरोप, 'दोस्तों' को गवाह बनाकर फर्जी मामले तैयार करती है एजेंसी

Maharashtra

oi-Kapil Tiwari

मुंबई, अक्टूबर 16। आर्यन खान ड्रग्स मामले में NCB की कार्यशैली पर कई विपक्षी पार्टियां अभी तक सवाल खड़े कर चुकी हैं। इनमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का नाम शामिल है। शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ये आरोप लगाया था कि आर्यन खान के मामले को एनसीबी इसलिए ज्यादा उछाल रही है, ताकि लखीमपुर की घटना से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। वहीं एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्र के मंत्री

फिक्सड गवाहों से फर्जी मामले बनाती है एजेंसी- मलिक

शनिवार को नवाब मलिक ने ट्वीट के जरिए NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि NCB के गवाह हर मामले में फिक्सड होते हैं और फिक्सड गवाहों के जरिए एजेंसी फर्जी मामले बना देती है। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने जिन समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वो आर्यन खान ड्रग्स मामले के चीफ इन्वेस्टिगेटर हैं। नवाब मलिक ने ट्वीट के जरिए कहा है कि समीर वानखेड़े अलग-अलग मामलों में अपने 'दोस्तों' (पंच गवाहों) के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

Fletcher Patel seen in this picture with someone who he calls 'My Lady Don'.

Who is this 'Lady Don' ? pic.twitter.com/epTRSopDcH