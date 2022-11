Mumbai Street Firing से हड़कंप, दो गुटों में मारपीट और 15-20 राउंड गोलियां चलीं, VIDEO

Maharashtra

oi-Jyoti Bhaskar

Mumbai Street Firing की खबर के बारे में शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 15-20 राउंड फायरिंग की गई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार दिनदहाड़े मुंबई के पास एक सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बैलगाड़ी दौड़ को लेकर दो गुटों में मारपीट के बाद करीब 15-20 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि, किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

घटना के दौरान शूट किए गए एक वीडियो क्लिप में, कुछ लोगों को मुख्य सड़क से दूर खड़े वाहनों के आसपास खड़े देखा जा सकता है। इन लोगों पर विपरीत दिशा से अचानक गोलियां चलाई जा रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि फायरिंग के दौरान घटनास्थल के पास से अन्य वाहन भी गुजर रहे हैं।

firing in ambernath near mumbai

During the meeting organized for the race of bullock carts, bullets fired

Pandharinath Phadke and controversial Rahul Patil have been fighting for many days over bullock cart race

Firing was done due to this struggle

video viral @MumbaiPolice pic.twitter.com/XpgTEtpfHX