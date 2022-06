MLC polls: नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बड़ा झटका, HC ने खारिज की दोनों की याचिका

Maharashtra

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 17 जून। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें दोनों ने 20 जून को MLC चुनावों में वोट डालने की अनुमति की मांग की थी। आपको बता दें कि इससे पहले राज्यसभा चुनाव के लिए भी वोट डालने की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने इसी साल के फरवरी में अरेस्ट किया था। फिलहाल नवाब मलिक और अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। गौरतलब है कि 20 जून को विधान परिषद का चुनाव होगा, जिसमें 10 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और इन दस सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं।

Agnipath Scheme: सीएम गहलोत ने साधा भाजपा पर निशाना लेकिन युवाओं से की हिंसा ना करने की अपील



भाजपा की ओर से 5 उम्मीदवार हैं, जिनके नाम प्रवीण दरेकर, राम शिंदे, उमा खापरे, श्रीकांत भारतीय और प्रसाद लाड हैं जबकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर 6 उम्मीदवार उतारें हैं। जिनमें शिवसेना की ओर से सचिन अहीर और आमशा पाडवी जबकि कांग्रेस की ओर से जगताप और चंद्रकांत हंडोरे और एनसीपी की और से रामराजे निंबालकर और एकनाथ खडसे ये चुनाव लड़ेंगे। इनमें से वो ही उम्मीदवार विजयी होगा, जिसे कि 27 वोट मिलेंगे।

Bombay High Court dismisses the pleas of Maharashtra Minister Nawab Mallik and former Home Minister Anil Deshmukh for permission to cast their votes on June 20th for the MLC polls. Both of them will not be allowed to cast their votes.

(File photos) pic.twitter.com/nxDzeuskDL