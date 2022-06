Agnipath Scheme: सीएम गहलोत ने साधा भाजपा पर निशाना लेकिन युवाओं से की हिंसा ना करने की अपील

Rajasthan

जयपुर, 17 जून। सेना में भर्ती के लिए लागू की गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर लेकर कई राज्यों में बवाल हो रहा है। बिहार-यूपी में तो प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया है तो वहीं इस मसले पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि सरकार क्या चाहती है? ये बस हर चीज थोप देती है। राजस्थान के हजारों युवा देशसेवा के लिए सेना में भर्ती होते हैं। अग्निपथ योजना से राजस्थान समेत भारत के लाखों युवाओं में रोष एवं नाराजगी है। पूरे देश में जिस तरह युवा आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसे देखते हुए इस योजना को केन्द्र सरकार अविलंब वापस लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 'पहले इस तरह के मामलों में राष्ट्रीय बहस होती थी क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होता है लेकिन आज बिना किसी बात के, बहस के, जांच-विचार के अग्निपथ को ला दिया गया। जो कि सरासर गलत है। हालांकि सीएम गहलोत ने कहा कि 'मैं युवाओं से अपील करता हूं कि विरोध में हिंसा का रास्ता ना अपनाएं।'

नौकरी, निवेश, अर्थव्यवस्था पर विफल भाजपा, अग्निपथ ध्यान भटकाने का तरीका: सचिन पायलट

सीएम गहलोत से पहले राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी इस योजना के लिए जमकर केंद्र सरकार को कोसा है। उन्होंने कहा कि 'केंद्र की मोदी सरकार नौकरी, निवेश, अर्थव्यवस्था सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अग्निपथ ध्यान भटकाने का एक तरीका है, जो कुछ भी देश में हो रहा है वो गलत है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को ही 'अग्निपथ योजना' का ऐलान किया था।'

