महाराष्ट्र बजट सत्र: शिवाजी पर बयान देकर घिरे राज्यपाल, विधानसभा के बीच में छोड़ना पड़ा भाषण

Maharashtra

oi-Love Gaur

मुंबई, 03 मार्च: महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। और यह हंगामा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शिवाजी महाराज पर दिए गए बयान के बाद हुआ है। ऐसे में गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ महाविकास अघाड़ी (एमवीए) के विधायकों ने नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। जिसकी वजह से राज्यपाल कोश्यारी को अपना भाषण बीच में ही छोड़ना पड़ा।

दरअसल, महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ विधानसभा में जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। इतना ही नहीं राकांपा विधायक संजय दौंड ने विरोध स्वरूप 'शीर्षासन' किया।

NCP MLA Sanjay Daund did a 'sheershasan' in protest. pic.twitter.com/txeSgZCNgC

#WATCH | Maha Vikas Aghadi (MVA) MLAs shout slogans and protest against Governor Bhagat Singh Koshyari over his alleged controversial remarks over Chhatrapati Shivaji Maharaj.

यह सारा हंगामा उस वक्त देखने को मिला जब विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपना भाषण दे रहे थे। ऐसे में विधायकों के विरोध के चलते उनको अपना संबोधन बीच में छोड़ना पड़ा।

#WATCH | Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari leaves his speech midway & leaves from Assembly on the first day of session, as Maha Vikas Aghadi MLAs shout slogans in the House

The Governor had allegedly made controversial statement over Chhatrapati Shivaji Maharaj recently pic.twitter.com/ofG1tNGhyD