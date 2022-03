Kashmir files: महाराष्ट्र में टैक्स फ्री होगी या नहीं ? संजय राउत ने ये बताया

Maharashtra

मुंबई, 17 मार्च: कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की कहानी बयां करती फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को महाराष्ट्र में टैक्स फ्री करने की मांग पर गुरुवार को शिवसेना ने चुप्पी तोड़ी है। पार्टी ने इसके लिए भी अपने चर्चित सांसद संजय राउत को आगे कर दिया है और उन्होंने इसे टैक्स फ्री करने की मांग को यह कहकर खारिज कर दिया है कि बालासाहेब ठाकरे पर बनी फिल्म भी टैक्स फ्री नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी लोग उसे देखने आए थे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार से इस फिल्म को टैक्स से राहत देने की मांग कर रही हैं।

The ruling Shiv Sena in Maharashtra has refused to make the film The Kashmir Files tax free. Party leader Sanjay Raut has said that even the film on Balasaheb Thackeray was not tax free