महाराष्ट्र विधानसभा में अब है फ्लोर टेस्ट की बारी ? SC के फैसले के बाद सभी पक्ष हुए ऐक्टिव

मुंबई, 28 जून: महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की संभावना बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तय करके शिवसेना के बागी एमएलए को इस बीच में इस विकल्प पर मंथन करने का मौका दे दिया है। कानून के जानकार भी मान रहे हैं कि अब इस राजनीतिक संकट का हल विधानसभा के अंदर ही होने के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि अदालत ने उद्धव सरकार की ओर से फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने की मांग भी ठुकरा दी है। इन परिस्थितियों में अब सभी पक्ष 11 जुलाई तक का इंतजार करने से पहले नए सिरे से ऐक्टिव हो गए हैं।

English summary

The possibility of floor test in Maharashtra assembly is increasing. By fixing the next date of hearing on July 11, the Supreme Court has given an opportunity to the rebel MLA of Shiv Sena to brainstorm on this option in the meantime