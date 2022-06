क्या सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो BJP-शिवसेना में हो चुका होता गठबंधन ?

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 23 जून: शिवसेना के लगभग सारे एमएलए कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन के पक्षधर नहीं थे। ये बात खुद पार्टी विधायकों ने ही बताई है। महा विकास अघाड़ी सरकार बनने के लगभग एक साल बाद ही शिवसेना विधायकों ने एनसीपी-कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की मांग शुरू कर थी। विधायकों को जब भी मौका मिला, उन्होंने मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखी भी। लेकिन, पार्टी विधायकों का कहना है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने ठाकरे परिवार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला होता तो डेढ़ साल पहले ही शिवेसना वापस बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती। 'स्वाभाविक सहयोगियों' के बीच वापस गठबंधन में रुकावट का सबसे बड़ा कारण बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत बन गया।

English summary

Shiv Sena MLAs have said that if Aaditya Thackeray's name had not been dragged into Sushant Singh Rajput's demise, an alliance with BJP would have been formed a year and a half ago