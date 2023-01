'गांधी गोडसे: एक युद्ध' के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को जान का खतरा, पुलिस से मांगी सुरक्षा

'गांधी गोडसे: एक युद्ध' के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को जान का खतरा सता रहा है, जिसके बाद उन्होंने लेटर लिखकर मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी है।

Maharashtra

oi-Love Gaur

Film Director Rajkumar Santoshi Death Threats: बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले फिल्म 'पठान' और अब 'गांधी गोडसे: एक युद्ध' को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसे में 'गांधी गोडसे...' फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को जान से मारने की फोन पर धमकी मिली है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा मांगी है।

राजकुमार संतोषी को जान का खतरा

राजकुमार संतोषी ने फिल्म के रिलीज होने से पहले अपनी जान को खतरा बताते हुए मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। फिल्म 'गांधी गोडसे - एक युद्ध' के डायरेक्टर ने मुंबई के स्पेशल सीपी देवेन भारती को लेटर लिखकर अपने और अपने परिवार के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। क्योंकि मुंबई में प्रदर्शनकारियों के एक समूह द्वारा उनके और उनकी टीम द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाधित किया गया था।

Rajkumar Santoshi, director of the film 'Gandhi Godse - Ek Yudh' writes to Mumbai's Special CP Deven Bharti seeking additional security for himself and his family after a press conference held by him and his team was interrupted by a group of protestors in Mumbai pic.twitter.com/oUhpO4bjbN