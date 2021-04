चाचा विधायक हैं: फडणवीस के 22 वर्षीय भतीजे की वैक्सीन लेते तस्वीर वायरल, कांग्रेस बोली- मोदी जी ये 45 के हैं?

Maharashtra

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 20 अप्रैल: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के देवेंद्र फडणवीस इन दिनों एक अलग विवाद में फंस गए हैं। देवेंद्र फडणवीस के 22 साल के भतीजे तन्मय फडणवीस की कोरोना वैक्सीन की डोज लेते तस्वीर वायरल हो रही है। महाराष्ट्र के कांग्रेस ईकाई ने ट्वीट कर ये दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस के भतीजे की उम्र 22 साल की है और वो कोई फ्रंटलाइन वर्कर भी नहीं हैं। तो ऐसे में उनको कोरोना वैक्सीन कैसे दे दी गई। तन्मय फडणवीस ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर वैक्सीन लेते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की है। जिसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की जमकर आलोचना की है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ये तो वही कहावत सही हो गई कि ''चाचा हमारे विधायक हैं।''

दावा- देवेंद्र फडणवीस के भतीजे ने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं!

बताया जा रहा है कि कथित तौर पर तन्मय फडणवीस ने दोनों वैक्सीन डोज ले ली है। एक मुंबई में और दूसरी नागपुर के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में। कांग्रेस ने सवाल किया है कि जब देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग के लिए केवल राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चल रहा है तो एक 22 साल के युवक ने वैक्सीन कैसे ली। इसकी इजाजत कहां से दी गई है। कांग्रेस नेता ने पीएम नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर टैग करते हुए पूछा है कि क्या आपको देवेंद्र फडणवीस के भतीजे 45 साल के लगते हैं।

Modiji, under what law is the families of BJP leaders getting Vaccines when they are still below 45 years of age?

Tanmay Fadnavis has committed a crime & must be immediately arrested.

Fraud Fadnavis has been caught again. People of Maharashtra are seeing what a traitor he is.