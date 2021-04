कोरोना संकट के बीच आनंद महिंद्रा ने शेयर की पॉजिटिव खबर, बताया कैसे मुंबई ने खुद को किया मजबूत

Maharashtra

oi-Ashutosh Tiwari

मुंबई, अप्रैल 26: देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। इस बार भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां रोजाना नए-नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने पर सबसे ज्यादा दबाव अस्पतालों पर पड़ रहा है, जहां पर बेड नहीं हैं। वहीं जो मरीज किसी तरह बेड पा गए उनको दवाएं और ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने एक पॉजिटिव खबर शेयर की है।

आनंद महिंद्रा ने दो स्कीनशॉट साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुंबई के लिए एक अच्छी खबर है, जिसे लोगों को देखना चाहिए। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह की ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि आपदा से निपटने की स्किल अच्छी है। हम तीसरी लहर के लिए भी अच्छे से तैयार हो रहे हैं। वहीं अमेरिका ने वैक्सीन के लिए कच्चे माल को भारत भेजने की मंजूरी दे दी है। जिस पर दूसरे ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने अमेरिका को धन्यवाद कहा। साथ ही उम्मीद जताई कि अब और तेजी से देश में टीकाकरण अभियान चलेगा।

More good news from Mumbai that people—around the world—should see. A report from @mybmc Commissioner Iqbal Singh Chahal. Evidence that crisis management skills are alive & well. A 👍🏽 for the preparation for any 3rd wave. pic.twitter.com/QAlmSw4T8f