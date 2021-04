अजित पवार ने दी कड़ी चेतावनी, बोले- कोरोना नियमों का होता रहा उल्लंघन तो लगा देंगे लॉकडाउन

Maharashtra

मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है, शुक्रवार को एक बार फिर प्रदेश में 60 हजार से अधिक नए मामले सामने आए। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लोगों की लापरवाही को लेकर शुक्रवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कड़े शब्दों में लॉकडाउन लागू करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर लोग वर्तमान में लगाए गए कोविड-19 प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं, तो हमें पिछले साल की तरह इस बार भी लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में 1 मई सुबह 7 बजे तक धारा 144 और कई तरह की पाबंदियां लागू हैं।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सख्त प्रतिबंधों के बावजूद लोग नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को सामने आए रिकॉर्ड करीब 64 हजार केस और करीब 400 लोगों की मौत के बाद प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ गई है। अजित पवार ने लापरवाह लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रतिबंधों का उल्लंघन किया गया तो सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इससे पहले मंगलवार को कोरोना प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की थी कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। फिर भी राज्य में कई जगह लोग कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पकड़े गए।

इस बीच महाराष्‍ट्र में पिछले 24 घंटे में 63,729 ने कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। वहीं 398 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। हेल्‍थ बुलटेन के अनुसार महाराष्‍ट्र में COVID19 को मात देने के बाद 45,335 लोग अस्‍पताल से डिस्चार्ज किए गए। महाराष्‍ट्र में कोरोना का आंकड़ा 37,03,584 है और 30,04,391लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और अब तक 59,551मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर महाराष्‍ट्र में कोरोना के सक्रिय केस 6,38,034 हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में सारा सरकारी और चिकित्‍सा तंत्र फेल होता नजर आ रहा है। महाराष्‍ट्र ही नहीं दिल्‍ली और उत्‍तर प्रदेश में कोरोना का जबदस्‍त प्रकोप है। देश में पिछले दो दिनों से लगातार करीब 2 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं।

