सागर, 20 जून। कहते हैं साया कभी साथ नहीं छोडता, लेकिन मंगलवार दोपहर में हमारा साया (परछाई) चंद म‍िनटों के ल‍िए हमारा साथ छोड देगा..! दरअसल 21 जून योग द‍िवस को खगोलीय घटना के कारण ऐसा होगा। मप्र में सागर ज‍िले सह‍ित 14 शहरों, देश के 8 राज्‍य और व‍िश्‍व के 16 देशों में धरती पर पडने वाली सूर्य की सीधी क‍िरणों के कारण ऐसा होगा। भूगोलवेत्‍ताओं के अनुसार मंगलवार 21 जून योग द‍िवस के साथ-साथ खगोलीय घटना के ल‍िए भी खास रहेगा। दोपहर में 12.15 बजे से 12.42 बजे तक अलग-अलग शहरों में परछाई गायब(शून्‍य) हो जाएगी।

धरती के भूगोल के ह‍िसाब से जब सूर्य की क‍िरणें धरती पर सीधी पडती हैं तो हमारी परछाई शून्‍य हो जाती है। साल में केवल दो दफा यह स्‍थ‍ित‍ि बनती है। 21 जून 2022 योग द‍िवस पर धरती के उत्‍तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की क‍िरणें सीधी पडेंगी। यह स्‍थ‍ित‍ि मप्र के सागर से लेकर 14 ज‍िलों और भारत के 8 राज्‍यों एवं व‍िश्‍व के 16 देशों में बनेगी। सागर में इसके ल‍िए दोपहर 12. 15 म‍िनट पर होगा। यह समय ज‍िले में देवरी के महाराजपुर के पास से न‍िकली कर्क रेखा के ल‍िए न‍िकाला गया है। देश में अलग-अलग शहरों और प्रदेश में 12.15 बजे से 12.42 बजे तक रहेगी। बता दें क‍ि सागर से महाराजपुर देवरी के पास से कर्क रेखा गुजरी है। यही वह प्‍वाइंट है जहां सौ फीसदी परछाई शून्‍य हो जाएगी।

मप्र के इन ज‍िलों में शून्‍य रहेगी परछाई

ज्‍योत‍िष शास्‍त्री और भूगोलवेत्‍ता बताते हैं कि 21 जून सूर्य की उत्‍तरायण यात्रा का अंत‍िम द‍िन होता है। कर्क रेखा और सूर्य की स्‍थ‍ित‍ि के कारण मप्र के सागर, दमोह, कटनी, रतलाम, उज्‍जैन, जबलपुर, भोपाल, व‍िद‍िशा, रायसेन, आगर मालवा, राजगढ, सीहोर, उमर‍िया, शहडोल ज‍िलों में परछाई शून्‍य हो जाएगी। 22 जून से सूर्य की यात्रा दक्ष‍िणायन हो जाती है।

सबसे लम्‍बा द‍िन, सबसे छोटी रात

डॉ. हरीसिंह गौर केंद्रीय व‍िश्‍वव‍िद्यालय के भूगोलवेत्‍ता प्रोफेसर आरपी म‍िश्रा बताते हैं कि 21 जून को सूर्य की क‍िरणें कर्क रेखा पर लंबबत पडती है। 23.30 म‍िनट उत्‍तर से कर्क रेखा गुजरती है। सागर 23. 83 म‍िनट पर है और कर्क रेखा से 53 म‍िनट उत्‍तर में हैं। इसल‍िए सागर में मंगलवार दोपहर 12.15 बजे परछाई शून्‍य हो जाएगी। दूसरी और सबसे लंबा द‍िन होगा जो 13 घंटे 24 म‍िनट का और रात साल की सबसे छोटी रात 10 घंटे 36 म‍िनट की होगी। जबक‍ि 23 स‍ितंबर को द‍िन और रात बराबर होंगे।

Your shadow will leave you on Tuesday! Yes it is true. Your shadow will not be visible on Tuesday afternoon from 12.15 to 1.45 pm. Actually, the rays of the sun will fall on the Tropic of Cancer, the shadow will become zero due to the sun on the head. Such a rare situation occurs only twice a year.