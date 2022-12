Weather Update: देश में मैदानी इलाकों में मप्र का नौगांव सबसे ठंडा

मप्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो नौगांव जहां देश के सबसे ठंडे मैदानी इलाकों में नौगांव 4.5 डिसे के साथ पहले, उमरिया 5.6 डिसे के साथ आठवें और जबलपुर का मलाजखंड 6 डिग्री 10 वें नंबर पर है।

oi-Chaitanyadas Soni

MP Weather Update: मप्र के कुछ इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही हैं। बता दें कि बुंदेलखंड का नौगांव मप्र ही नहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा शहर रहा। देश के टॉप 10 सबसे कम तापमान वाले मैदानी शहरों में नौगांव, उमरिया और जबलपुर का मलांजखंड शामिल हैं। इधर मप्र के हिल स्टेशन पचमढ़ी और नौगांव में सबसे अधिक ठंड पड़ रही है।

मौसम विभाग से मिली जानकारी अनुसार भारत के मैदानी इलाकों में मध्यप्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा। यहां छतरपुर जिले के नौगांव में 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जो देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम है। इसके अलावा देश के 19 सबसे ठंडे मैदानी शहरों में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले शहरों में मप्र के नौगांव 4.5 ​डिसे, उमरिया 5.6 डिसे आठवें नंबर पर और जबलपुर का मलांजखंड 6 डिग्री के साथ दसवें नंबर पर रहा है। कुल 19 शहरों में मप्र के 11 शहर शामिल हैं, जिनमें 4 से 8​ डिग्री तक तापमान रहा है।

भारत के टॉप 10 ठंडे मैदानी इलाके

1- नौगांव, मध्यप्रदेश - 4.5 डिसे

2- हिसार हरियाणा - 4.8

3- फैजाबाद यूपी - 5.0

4- मुजफ्फरनगर,यूपी - 5.0

5- बरेली, यूपी - 5.2

6- शाहजहांपुर यूपी - 5.2

7- सुल्तानपुर, यूपी - 5.5

8- उम​रिया, मप्र - 5.6

9- कानपुर यूपी - 5.8

10 मलांजखंड, मप्र - 6.0

English summary

It is getting cold in MP. According to the Meteorological Department, Naugaon is the coldest plains of the country with 4.5 dece first, Umaria eighth with 5.6 dece and Jabalpur's Malajkhand 6 deg 10th.