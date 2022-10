Viral Video: मंदिर की सीढ़ियों पर अश्लील डांस कर विवादों में फंसी नेहा मिश्रा, विरोध के बाद एफआईआर

Madhya Pradesh

सागर, 5 अक्टूबर। (Viral Video) सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के जुनून में युवक-युवतियां यह भी नहीं देखते कि वे धार्मिक स्थलों पर अश्लीलता फैला रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। मप्र के छतरपुर जिले के लवकुशनगर में एक देवी मंदिर की सीढ़ियों पर यहां की एक युवती ने मुन्नी बदनाम हुई... गाने पर अश्लील डांस करते हुए श्रृद्धालुओं के बीच वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद हिन्दू संगठनों ने तीखा आक्रोश जताया तो मामला गृहमंत्री तक पहुंच गया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं।



Neha Mishra, a girl from Chhatarpur district of Bundelkhand, got embroiled in controversies by making a video of an obscene dance to the song Munni Badnaam Hui on the steps of the temple in Navratri. Hindu organizations came out in protest after a pornographic dance video in strange clothes went viral in the temple premises. The matter reached the Home Minister and he has directed the SP to get the FIR lodged against the girl. It is being told that the girl has apologised.