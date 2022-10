Viral Photo: दबंग पटवारी ने जनपद सदस्य की पीठ पर पैर रखा, खुद फोटो खिंचाई और वायरल कर दी

Madhya Pradesh

सागर, 4 अक्टूबर। (Viral Photo) मप्र में सागर जिले के बीना तहसील के भानगढ़ सर्किल में पदस्थ पटवारी विनोद अहिरवार का एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें पटवारी भानगढ़ में जनपद सदस्य क्षमाधर पटेल को अपने पैरों में गिराकर उनकी पीठ पर पैर रखकर तानाशाही तरीके से फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी द्वारा इस तरह चुने हुए जनप्रतिनिधि की बेज्जती करने का मामला पहली दफा सामने आया है। जिला प्रशासन ने शिकायत के बाद मामले को संज्ञान मे लिया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जांच कर प्रतिवेदन मांगा है।

जानकारी अनुसार सागर जिले की बीना तहसील के भानगढ़ राजस्व सर्किल में गांधी जयंती दो अक्टूबर पर ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। इसमें पटवारी विनोद अहिरवार व जनपद सदस्य क्षमाधर पटेल का किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पटवारी ने शासकीय कार्य में बाधा डालने संबंधी शिकायत पुलिस से की थी। दोपहर में हुए विवाद के बाद शाम को पटवारी ने जनपद सदस्य को बुलाया और माफी मांगने को कहा था। पटवारी विनोद ने जनपद सदस्य को आश्वस्त किया कि माफी मांगने पर वह पुलिस में शिकायत नहीं करेगा। जनपद सदस्य माफी मांगने को तैयार हो गया। पटवारी ने झुककर पैर पड़कर माफी मांगने को कहा, जब जनपद सदस्य झुका तो पटवारी ने उसकी पीठ पर पैर रखकर आशीर्वाद दिया और फोटो खिंचवा ली। बताया जा रहा है कि यह फोटो खुद पटवारी ने अपने परिचितों से स्थानीय सोशल मीडिया पर वायरल करा दी और पुलिस से शिकायत वापस भी नहीं ली।

बीना एसडीएम बोले- शर्मनाक है ऐसी हरकत, कार्रवाई होगी

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार पीड़ित जनपद सदस्य क्षमाधर पटेल ने पटवारी विनोद अहिरवार द्वारा उनकी पीठ पर पैर रखकर फोटो खिंचाने और वायरल करने के बाद पुलिस व प्रशासिनक स्तर पर शिकायत की थी। इसके बाद कलेक्टर स्तर से मामले में जांच के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि बीना एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने इस मामले में जांच कर प्रतिवेदन जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी को सौंप दिया है। एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने वन इंडिया से मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह की फोटो और मामला मेरी जानकारी में सामने आया है। यह शर्मनाक है। मैं मामले की जांच करा रहा हूं। पटवारी द्वारा जनपद सदस्य ही नहीं यदि किसी के साथ भी इस तरह का कृत्य किया जाता है तो यह शर्मनाक है। दोषी पर कार्रवाई जरुर की जाएगी।

पटवारी को तत्काल निलंबित कर रहे हैं, जांच कराएंगे

बीना भानगढ़ में पटवारी द्वारा जनपद सदस्य की पीठ पर पैर रखकर फोटो खिंचाने का मामला मेरी जानकारी में आया हैं। अभी तत्काल प्रभाव से पटवारी को निलंबित कर रहा हूं। मामले में जांच कराई जा रही है। इसमें दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

- दीपक आर्य, कलेक्टर, सागर

In Sagar district of MP, a case has come to light of a domineering patwari putting his feet on the back of the district member and making a photo viral. The matter is being told of Bhangarh circle of Bina. The district administration has taken cognizance after the photo went viral on social media. Dictator Patwari Vinod Ahirwar is being told. On the other hand, district member Kshmidhar Patel is being told.