UNESCO World Heritage: खजुराहो में दरक रही धरोहर, मतंगेश्वर मंदिर के गर्भगृह में टपक रहा बारिश का पानी

UNESCO World Heritage में शामिल खजुराहो के मंदिर को समय के साथ खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। हाल ही में यहां पश्चिम मंदिर समूह की तरफ स्थित प्रसिद्ध मतंगेश्वर मंदिर का मामला सामने आया है। यहां मंदिर के अंदर गर्भ गृह में बारिश के दौरान पानी का रिसाव होने लगता है। मंदिर की दीवारों में जगह-जगह से पानी के रेले बहते नजर आते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है की मंदिर की छत अर्थात गुंबद और छत में कई जगह से पानी पतली धार के रुप में नीचे आता है।

The famous and historical Matangeshwar temple of Khajuraho is coming under threat. During rains, water starts leaking from places inside the temple. At times, the dome and walls are hit by the stream of water. Please tell that this temple is included in the UNESCO World Heritage List.