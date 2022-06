मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पर लगा आचार संहिता का ग्रहण

Madhya Pradesh

oi-Hemant Sharma

गुना, 2 जून। अब तक तो आपने ऐसे मामले सुने होंगे कि दहेज की वजह से बिटिया की शादी नहीं हो पाई, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुना में चुनाव की वजह से कई बेटियों के हाथ पीले होने से रह गए। इस बात की पीड़ा हर उस बेटी के मां-बाप को है जिसके हाथ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित होने वाले विवाह सम्मेलन में पीले होने वाले थे।

English summary

the marriages of many daughters stopped due to the implementation of the code of conduct for the urban body elections