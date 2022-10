तालिबानी सजाः चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर बेहोश होने तक पीटा

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Chhatarpur में चोरी के शक में तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है। बस स्टैंड पर एक यात्री का बैग छीनकर कुछ युवक भाग खड़े हुए। एक युवक पकड़ा गया तो लोगों ने उसे खंभे से बांधकर जमकर मारपीट कर दी। युवक को पब्लिक ने करीब एक घंटे तक मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और युवक को लोगों के गुस्से से बचाया जा सका। पुलिस रस्सियां खोलकर युवक को थाने ले गई।

MP छतरपुर में एक बैग चोर के सहयोगी की आंशका में एक युवक को लोगों ने बस स्टैंड पर पकड़ लिया। युवक पूछताछ में खुद को बेकसूर बताता रहा तो लोगों ने गुस्से में आकर उसे रस्सियों से एक खंभे से जकड़ दिया। लोग पूछताछ के दौरान उसके साथ बेरहमी से लात-घूंसों से मारपीट भी करते रहे। युवक चोटों और दर्द के कारण बेहोश हो गया। बाद में पुलिस ने उसे जाकर रस्सियों से मुक्त कराया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और वह ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में भी नहीं है। उसने जो लोगों को बताया कि वह झांसी का रहने वाला है।

Tikamgarh : भरोसा जीतकर पार्टी के नाम पर युवती को बुलाया, पहले खुद ज्यादती की, फिर दोस्तों के हवाले किया

झांसी का रहने वाला है युवक, जिसे पब्लिक ने धुनका है

सिटी कोतवाली पुलिस के अनुसार बस स्टैंड से लाए गए 30 साल के युवक ने अपना नाम काली कौंडईया, निवसी झांसी बता रहा है। उसका कहना है कि वह बैग चोरी करने वाले युवक को नहीं जानता है। वह तो एक होटल पर चार-पानी पीने खड़ा था, लोगों ने उसे पकड़ लिया और चोर के बारे में पूछने लगे। इधर जिनका बैग चोरी गया है, उन्होंने अपना नाम रावेंद्र कुमार दुबे बताया है। वे यूपी के श्रीनगर गांव जा रहे थे। उनकी शिकायत है कि कुछ बदमाश उनका बैग छीनकर भागे थे, पकड़ा गया युवक उन्हीं का साथी है, उसे भागने के दौरान ही भागते हुए पकड़ा है। फिलहाल पुलिस युवक का इलाज कराकर मामले की जांच कर रही है।

English summary

In Chhatarpur, a case of tying a young man to a pillar on suspicion of theft and punishing him in Talibani style has come to light. People kept on interrogating and killing him for about an hour. Later the police arrived and rescued the youth.