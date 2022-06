Madhya Pradesh

सागर, 30 जून। मध्‍यप्रदेश में त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को होगा। सागर ज‍िले में मालथौन, बंडा, देवरी और बीना में मतदान क‍िया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि 2173 प्रत्‍याश‍ियों के ल‍िए 702 मतदान केंद्रों पर वोट‍िंग होगी, जबक‍ि इससे कहीं अध‍िक 2388 तो पहले ही न‍िर्व‍िरोध हो चुके हैं।

ज‍िला न‍िर्वाचन कार्यालय से म‍िली जानकारी अनुसार शुक्रवार को ज‍िन चार ब्‍लॉकों में मतदान संपन्‍न होना है, वहां कुल कुल 3 लाख 82 हजार 367 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पुल‍िस सुरक्षा के ल‍िए पर्याप्‍त इंतजाम क‍िए गए हैं। गुरुवार को चुनाव कराने के ल‍िए तैनात क‍िए गए कर्मचार‍ियों को मतपेट‍ियों और मतपर्च‍ियां व अन्‍य सामग्री प्रदान की गई। ज‍िले में शुक्रवार सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कुल 702 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। इनमें से 165 मतदान केंद्रों पर कोव‍िड टीकाकरण की व्‍यवस्‍था स्‍वास्‍थ्‍य व‍िभाग द्वारा कराई गई है।

2173 के ल‍िए वोट‍िंग जबक‍ि 2388 न‍िर्व‍िरोध हो चुके

जानकारी अनुसार दूसरे चरण के पंचायत निर्वाचन में मालथौन, बण्डा, देवरी और बीना के मतदाता कुल 2,173 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन क्षेत्रों में 2,388 उम्मीदवारों का निर्वाचन तो पहले ही निर्विरोध हो चुका है। निर्विरोध चुने जा चुके उम्मीदवारों की संख्या चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों की संख्या से कही अधिक है। चारों ब्लॉक में कुल 826 सीट रिक्त रह गई है।

