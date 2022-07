Madhya Pradesh

सागर, 13 जुलाई। टीकमगढ़ में मतदान के दौरान कांग्रेस से पूर्व मंत्री और भाजपा व‍िधायक के परिजनों के बीच व‍िवाद हो गया। व‍िवाद इतना बड़ा कि पर‍िजन और समर्थक आपस में भ‍िड़ गए और एक-दूसरे से मारपीट पर उतर आए। व‍िधायक का आरोप है कि उनके भाई व उन पर पूर्व मंत्री के परिजन ने जानलेवा हमला क‍िया है। दरअसल दोनों के पर‍िजन टीकमगढ के वार्ड क्रमांक-1 से मैदान में हैं। मामले की जानकारी म‍िलते ही एसपी-कलेक्‍टर मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया।

जानकारी अनुसार टीकमगढ में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला और स्थानीय बीजेपी विधायक राकेश गिरी के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओंके समर्थक आपस में भिड़ गए। जिसमें विधायक के भाई को चोट भी आई है। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

मौके पर पहुंची पुल‍िस को हल्‍का बलप्रयोग करना पड़ा

दरअसल पूरा मामला टीकमगढ़ नगर के वार्ड नंबर-1 के मतदान केन्द्र का है, जहां आज मतदान के दौरान पोलिंग बूथ के अंदर किसी बात को लेकर भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशी के बीच कहासुनी हो गई जैसे ही इसकी खबर बूथ के बाहर लगी तो दोनों पक्ष के लोग आक्रोशित होकर आपस में भिड़ गए और इसमें विधायक के भाई गोलू गिरी को चोटें आई हैं। नेताओं के समर्थकों में झड़प के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया।

