जल निगम में भर्ती के नाम पर सागर से झारखंड तक फर्जीवाड़ा, बेरोजगारों से 10-10 हजार की ठगी

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Madhya Pradesh के सागर जिले में मकरोनिया में संचालित एक एनजीओ संचालक द्वारा बेरोजगार युवाओं को नौकरी के नाम पर 10-10 हजार रुपए ठगने का मामला सामने आया है। शिकायत के पुलिस ने एनजीओ संचालक को हिरासत में लेकर पड़़ताल शुरु कर दी हैं। संचालक भूपेंद्र नामदेव पर दो राज्यों के करीब 40 से 50 युवाओं से जल निगम में नौकरी दिलाने के लिए 10-10 हजार रुपए ठगने के आरोप लगे हैं।

मकरोनिया पुलिस के अनुसार भूपेंद्र नामदेव नाम का व्यक्ति मकरोनिया की पवन विहार कॉलोनी में रहने वाला बताता है। वह एक एनजीओ का संचालन करता है। उसके खिलफ शिकायत मिली थी, कि उसने जल निगम के नाम पर सागर के एक युवक को ई-मेल पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उससे 10 हजार रुपए ठगे हैं। इसी आधार पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ प्रारंभ की गई है। एनजीओ का नाम आरंभ बताया गया हैं। उसके कार्यालय से काफी सारे दस्तावेज भी मिले हैं, जिन्हें जब्त कर जांच की जा रही हैं।

मछलियों के लालच में मगरमच्छ को करंट लगाकर मार डाला, सुबह नदी में उतराता मिला

झारखंड तक युवाओं से ठगी की गई है

जल निगम में फील्ड ऑफिसर व अन्य पदों पर नौकरी दिलाने के नाम पर सागर, दमोह से लेकर झारखंड तक के युवाओं से ठगी की गई है। जानकारी अनुसार सागर के राकेश सेन नाम के युवक ने उसकी शिकायत की थी, जिसके बाद एसडीएम सपना त्रिपाठी व सीएसपी मकरोनिया निकिता गोगुलवार व थाना प्रभारी जगेत ने एनजीओ पर दबिश देकर भूपेंद्र नामदेव को गिरफ्तार कर लिया है। भूपेंद्र मेल आईडी के माध्यम से सभी को भर्ती का विज्ञापन भेजता था, वहीं नियुक्ति पत्र भी ई-मेल के माध्यम से ही भेजता था। उन पर धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।

English summary

A case of cheating unemployed youths of two states has come to light by an NGO operator in Sagar in the name of getting jobs in Jal Nigam. He used to send from advertisement to appointment letter through e-mail.