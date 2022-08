Sagar: धर्मश्री में कलयुगी बेटे ने असक्त पिता को इतना मारा कि उनका दम निकल गया

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 20 अगस्त। मप्र के सागर में बेटे द्वारा बुजुर्ग पिता से बेरहमी से मारपीट करने और बेदर्दी से उनकी जान लेने का मामला सामने आया है। हत्या के बाद बेटा घर से भाग गया था। सुबह घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मामला उजागर हुआ। पुलिस ने कलयुगी व पिता के हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

English summary

In Sagar, a case of son brutally assaulting an elderly father and brutally killing him has come to the fore. The son had run away from home after the murder. When the police reached the spot after getting information about the incident in the morning, the matter came to light. The police have arrested Kalyugi and father's murderer son.