कटरबाजों की गैंग मांग रही गुंडाटैक्स, चेहरा बिगाड़ने की धमकी, पुलिस ने निकाला जुलूस

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

मुंबई के माफिया और उज्जैन के दुर्लभ कश्यप गैंग की तर्ज पर बुंदेलखंड के संभागीय मुख्यालय पर अपराधी एक बार फिर सिर उठाने लगे हैं। यहां 0001, 5252 और XXX 1, xxx7, बिच्छु गैंग जैसे गिरोह सक्रिय हैं। ये कटरबाज, नशेड़ी और बदमाश टाइप के बिगड़ैल युवाओं की गैंग हैं। इनके निशाने पर सराफा कारोबारी और कारीगर, व्यापारी हैं। बाजार में जब-तब कटर अड़ाकर ये वसूली करते भी नजर आते हैं। इनके आतंक और फोन पर मिल रही धमकियों के बाद मामला पुलिस में पहुंचा तो हड़कंप मच गया। रात में दो थानों की पुलिस ने छापामार कार्रवाई की तर्ज पर 8 कट्टरबाजों को पकड़ लिया और सड़क पर इनका जुलूस निकाल दिया।

मप्र के सागर में इन दिनों कटरबाजों की टीम अब सुनियोजित तरीके से अपराध को अंजाम देने लगी है। बीते दो साल में बड़ा बाजार इलाके में इनका आतंक बना हुआ है। श्रीराम चौक पर चाट-फुल्की, चाय-नाश्ता की दुकानों से जब-तब कटर अड़कार वसूली करते रहे हैं। दर्जनभर से अधिक कटर मारने की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अब ये बाकायदा गैंग बनाकर शहर में गुंडा टैक्स की वसूली पर आमदा हो गए। लोगों के चेहरे पर कटर मारने और जान से मारने की धमकी देकर सराफा व्यापारियों और उनके बच्चों को फोन लगाकर धमका रहे हैं। व्यापारी रामस्वरुप सोनी के बेटे अनमोन सोनी ने पुलिस को शिकायत दी है कि कटरबाज गैंग के सदस्य फोन पर धमका रहे हैं और 50 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं।

सराफा व्यापारी संगठित हुए और पुलिस में शिकायत करने पहुंचे थे

जानकारी अनुसार अनमोल पिता रामस्वरुप सोनी ने कोतवाली तथा शिवा सोनी, उत्कर्ष सोनी सूबेदार वार्ड सहित अन्य कारीगरों ने मोतीनगर थाने में शिकायती आवेदन दिया था। इसके अलावा इन्होंने सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष से मिलकर इस मामले में मदद मांगने पहुंचे थे। जिसके बाद सराफा एसोसिएशन के सदस्य एकत्रित होकर मदद को आगे आए हैं।

Rishi Sunak के चुनाव में बीना के आदित्य की अहम भूमिका, 5 हजार एशियन-यूरोपियन स्टूडेंट्स को जोड़ा था

पुलिस ने कटरबाजों को पकड़ा और जुलूस निकाल दिया

शनिवार देर रात पुलिस सराफा व्यपारियों के रुख और आक्रोश को देखकर एक्शन में आ गई। मामले में राजनीतिक लोगों ने भी अधिकारियों को फोन लगाए तो आनन-फानन में मोतीनगर पुलिस ने दो कटरबाजों को उठा लिया, इधर कोतवाली थाना प्रभारी मानस द्विवेदी ने बड़ा बाजार के मोहन नगर वार्ड इलाके में छापामार कार्रवाई करते हुए साहू समाज धर्मशाला के पीछे गली से छह कटरबाज गैंग के सदस्यों जिसमें कथित तौर पर एक सरगना भी बताया जा रहा है, उठा लिया। इनका मौके से थाने तक जुलूस भी निकाल दिया गया। पुलिस इन्हें कालर से पकड़कर मारते हुए थाने ले गई थी, ताकि इनकी दहशत कम हो सके।

सराफा व्यापारियों ने कहा-पुलिस नहीं पकड़ेगी तो हम सबक सिखाएंगे

सराफा एसोसिएशन की बैठक देर रात बुलाई गई थी। इसमें निर्णय लिया गया कि कटरबाजों के खिलाफ एसोसिएशन का हर एक सदस्य खड़ा है। इस मामले में पुलिस से पीड़ितों द्वारा अलग-अलग शिकायत करने की बात भी कही गई है। करीब घंटे भर तक चली इस बैठक में व्यापारियों और कारीगरों सहित सदस्यों ने कानूनी कार्रवाई के लिए तो कहा ही साथ ही यह भी कहा कि यदि पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं करती तो इन कटरबाजों को हम खुद सबक सिखाएंगे। यही बात पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने भी कही गई थी, जिसके बाद पुलिस एकदम से एक्शन में आ गई।

English summary

On the lines of metros and organized gangs, the Kutterbajo gang is active in the Sagar of MP. Now these gangs are extorting Gundatax ie (extortion money) by threatening the children of bullion traders. For about six months, they are also recovering from small traders by showing cutters.