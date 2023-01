Panna Tiger Reserve : बिंदास बाघिन! शावकों को छिपाने के बजाय पर्यटकों के आसपास घुमाते आती है नजर

पन्ना टाइगर रिजर्व की बिंदास बाघिन पी-141 अपने शावकों को पर्यटकों के आसपास घुमा रही है। एक महीने में यह कई दफा पर्यटक वाहनों के बीच से, नजदीक या आसपास शावकों के साथ नजर आ रही है।

Panna Tiger Reserve : पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघिन जब-तब अपने नन्हें शावकों को लेकर पर्यटकों के आसपास घूमती, टहलती नजर आ रही है। सामान्यता: माना जाता है कि बाघिन अपने शावकों को दुनिया से छिपाकर रखती हैं और जब वे बड़े हो जाते हैं, तब उन्हें शिकार की कला सिखाने के लिए बाहर लेकर आती है, लेकिन पीटीआर की बाघिन पी-141 इसके विपरीत अपने शावकों के साथ पर्यटक वाहनों के बीच नजर आ रही है। एक महीने में यह कई दफा पर्यटकों के वाहनों के निकट, आगे-पीछे शावकों घुमाते नजर आ रही है। इधर सैलानी एक साथ तीन-तीन बाघों को देकर रोमांचित हो रहे हैं।

