MP: छात्रों के सामने शिक्षिका ने प्रभारी प्राचार्य में दे मारी चप्पल, एक-दूसरे को जमकर जलील किया

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 31 अगस्त। मप्र के सागर में शिक्षा के मंदिर में शिक्षकों के कुत्ते-बिल्लियों जैसे लड़ने, छात्रों के सामने गालियां देने, धमकी देने और विवाद के दौरान महिला शिक्षक द्वारा प्रभारी प्राचार्य को चप्पल उतारकर मारने का मामला सामने आया है। इसका वहां मौजूद किसी स्टाफ ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। मामला सामने आने के बाद विभाग की जमकर किरकिरी हुई तो विभाग के मुखिया डीईओ अखिलेश पाठक ने दोनों का अलग-अलग स्थान पर ट्रांसफर कर दिया।

English summary

MP: In front of the students, the teacher gave slippers to the in-charge principal, lashed out at each other fiercely