MP: कूनों के बाद अचानक नौरादेही पहुंचे वनमंत्री, रातभर जंगल में रुके, सुबह जनता दरबार लगाया

सागर, 19 सितंबर। मप्र के कूनों में चीता प्रोजेक्ट की सफलता के बाद प्रदेश के वनमंत्री विजय शाह बीती देर रात अचानक नौरादेही अभयारण्य पहुंच गए। वे यहां मोहली रेस्ट हाउस में रात रुके और सुबह अधिकारियों के साथ बैठकर अभयारण्य से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट को लेकर विस्तार चर्चा की गई। बाघ प्रोजेक्ट और आगामी भविष्य में यहां चीता प्रोजेक्ट की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। वहीं जंगल के बीचों-बीच ही जनता दरबार लगाकर मोहली व आसपास के ग्रामीणों की विस्थापन से जुड़ी समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण के वन मंडल अधिकारियों को निर्देश दिए।

मप्र के वनमंत्री विजय शाह दो दिन पहले श्योरपुर के कूनो पालपुर में पीएम मोदी के साथ नामीबिया के चीतों को बाड़े में पहुंचाने के बाद बीते रोज जबलपुर पहुंचे थे। यहां से बीती रात मंत्री शाह नौरादेही अभयारण्य पहुंचे थे। उन्होंने रात में वन मंडल अधिकारी सुधांशू यादव व अन्य अधिकारियों से अभयारण्य को लेकर विस्तार चर्चा कर जानकारी ली। सूत्रों के अनुसार एक-एक प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। इसमें बाघ प्रोजेक्ट, चीलतों को लाने सहित भविष्य में यहां लाए जाने वाले अफ्रीकन चीतों को लाने के प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की गई है।

जंगल में लगा जनता दरबार, एक-एक ग्रामीण की समस्याएं सुनी

