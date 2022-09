अजब-गजबः रंगीन कौवा जो गाता भी है! दिलेर इतना कि बाघ के मुंह से निवाला छीन लाता है

Madhya Pradesh

सागर, 24 सितंबर। कौवे केवल काले नहीं होते, रंगीन भी होते हैं और इन्हें गाना भी पसंद है। इनकी आवाज काले कौवों जैसी कर्कश आवाज नहीं होती है, बल्कि से सुरीली आवाज निकालते हैं। कभी-कभी अभास होता है कि ये गा रहे हैं। मप्र के बुंदेलखंड से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के आसपा के इलाकों में रंगीन कौवे पाए जाते हैं। सामान्यतः यह आबादी से दूर रहते हैं। हालांकि सामान्य कौवों की तरह इन्हें भी जोड़े में या समूह में रहना पसंद होता है। यह जंगलों के आसपास ज्यादातर पाए जाते हैं। इस इलाके के यह मूल निवासी हैं। इनका वैज्ञानिक नाम रूफस ट्रीपी () है। ये कौवा परिवार के ही सदस्य हैं।



