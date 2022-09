पन्ना में डायमंड डेः धरती ने किया मालामाल, पांच मजूदरों को मिले हीरे, रातों-रात बने लखपति

Madhya Pradesh

सागर, 29 सितंबर। पन्ना की धरती इन दिनों गरीब मजदूरों और मिट्टी छानने वालों पर खासी मेहरबान हैं। बीते एक महीने में दर्जनों लोगों को रातों-रात मालामाल कर दिया। जिन्होंने कभी हजारों रुपए एक साथ नहीं देखे, वे एक पल में लखपति बन गए हैं। पन्ना में एक साथ पांच लोगों को अलग-अलग खदानों से पांच हीरे हाथ लगे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपए आंकी गई है। इन सभी का वजन 19 कैरेट है। इनमें 6.81 कैरेट का सबसे बड़ा हीरा शामिल है। सभी हीरों को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया है।



These days the land of Panna is very kind to the poor laborers and soil filterers. In the last one month, dozens of people got rich overnight. Those who have never seen thousands of rupees at once have become a millionaire in an instant. Five people together in Panna got five diamonds from different mines, whose estimated value is estimated to be around Rs 80 lakh. All of them weigh 19 carats. These include the largest diamond of 6.81 carats. All the diamonds have been deposited in the diamond office.