MP: नदी में फंसे युवकों के लिए चट्टान बनी वरदान, तीन घंटे उसी के सहारे बीच मझधार में बची जान

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 13 अगस्त। मप्र में छतरपुर जिले के नौगांव-पलेरा के बीच धसान नदी में दो युवक बाढ़ के दौरान नदी के बीचों-बीच फंस गए। करीब तीन घंटे उनके लिए नदी के बीच में स्थित एक बड़ी चट्टान वरदान बन गई। उनके साथ तीन अन्य साथी भी थे, लेकिन जैसे ही पानी बढ़ना शुरु हुआ, वे किनारे पहुंचने में सफल रहे, लेकिन दो युवक हिम्मत नहीं जुटा पाए। बाद में एसडीआरएफ की टीम ने करीब एक घंटे रेस्क्यु आॅपरेशन चलाकर इनको सुरक्षित निकाल लिया। बताया जा रहा है कि युवक नदी में मछली पकड़ने गए थे।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार छतरपुर जिले में नौगांव व पलेरा के बीच गरौली गांव से धसान नदी निकली है। इस नदी में गांव के कुछ युवक पानी कम होने के कारण उथले स्थल में नदी के बीचों-बीच जाकर चट्टानों पर बैठकर मछली पकड़ने लगे। काफी देर तक ये वहां मौजूद रहे। इधर नदी के ऊंचाई वाले इलाके में जोरदार बारिश के बाद धसान नदी का जलस्तर एकदम से बढ़ने लगा। पांच में से तीन लोग तो जैसे-तैसे किनारे पर पहुंच गए, लेकिन दो युवक विमल राय और राहुल राय नदी के बीचों-बीच फंस गए। नदी का तेज बहाव और तेजी से बढ़ते जलस्तर के कारण ये नदी के बीच में एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ गए। किनारे पर पहुंचे इनके साथियों ने दोनों को निकलाने के लिए आसपास के लोगों को बुलाया, लेकिन उफनदी नदी में किसी की उतरने की हिम्मत नहीं पड़ी।

English summary

MP: A rock became a boon for the youth trapped in the river, with the help of it for three hours, life was saved in the middle