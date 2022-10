चमत्कारः नर्मदा में डूबीं बुजुर्ग, दिन-रात लहरों से किया संघर्ष, 18 घंटे बाद जीवित लौट आईं

Madhya Pradesh

सागर, 5 अक्टूबर। कहते हैं जाको राखे साईंया, मार सके न कोए, बाल न बाको कर सके, जो जग बैरी होये... कुछ ऐसा ही चमत्कार नवरात्र के दौरान मां नर्मदा ने दिखाया है। दरसअल सागर नर्मदा नदी के बरमान घाट पर दो दिन पहले एक बुजुर्ग महिला पैर फिसलने के बाद नर्मदा नदी कि तेज धारा में समा गई, उसे बचाने का प्रयास मौके पर मौजूद लोगों ने किया, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इधर पूरे 18 घंटे बाद उसी महिला को बरमान से 58 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में उदयपुरा के धरमपुरा घाट पर युवकों ने जिंदा बचा लिया। महिला उस वक्त भी नदी के पानी में जिंदगी के लिए हाथ पैर चला रही थी। लोग से नर्मदा मां की कृपा और चमत्कार मान रहे हैं।



An elderly woman resident of Hanauta village of Surkhi in Sagar district of MP had gone to Barman Ghat for a Narmada bath. She was filling water here after a bath, when her foot slipped and got washed away in the strong current of the river. Call it the miracle of Maa Narmada or the fate of the woman, she swam in the Narmada waters for 18 hours and was rescued at Dharampura Ghat in Udaipur, Raisen district, about 58 km away.