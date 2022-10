Mahakal Lok Ujjain:856 करोड़ रुपए की लागत, 20 हजार श्रद्धालुओं की क्षमता, इसके बारे में सबकुछ जानिए

Madhya Pradesh

Mahakal Lok Corridor Ujjain के उद्घाटन के लिए भव्य तैयारियां की गईं। इस कार्यक्रम का दुनिया के दर्जनों देशों में लाइव-स्ट्रीमिंग का भी इंतजाम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की शाम इसके उद्घाटन के लिए भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। उन्होंने विधिवत उद्घाटन से पहले भगवान महाकाल का दर्शन-पूजन भी किया। यह प्रोजेक्ट पीएम मोदी की भावना के उतने ही करीब है, जितना की वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट भी बीजेपी की सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जो अब साकार हो रही है। उज्जैन और वाराणसी अनंतकाल से हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है; और यूपी के वाराणसी के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में तैयार हुआ यह परिसर भी अनेक विशेषताओं से भरा हुआ है।

Mahakal Corridor Ujjain:With the development of the premises of Shri Mahakal temple, devotees will get an opportunity to understand many things related to the life of Lord Shiva