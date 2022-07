Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 13 जुलाई। फ‍िल्‍म काली पोस्‍टर व‍िवाद में अब मप्र के एक संत की भी एंट्री हो गई है। बागेश्‍वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्‍ण शास्‍त्री ने कथा के दौरान कहा कि माता काली के ऐसे पोस्‍टर व फ‍िल्‍म बनाने वालों के कान और मुंह में जलता हुआ 'लूघरा' (लकड़ी) लगा देना चाह‍िए। उन्‍होंने भक्‍तों से कहा कि वे तैयार रहें और ऐसी फ‍िल्‍म को कतई न देखें।

English summary

Now a saint of MP has also been entered in the film Kali poster controversy. Mahant Dhirendra Krishna Shastri of Bageshwar Dham said during the story that burning 'Lughra' (wood) should be put in the ears and mouth of such posters and film makers of Mata Kali. He asked the devotees to be ready and never watch such a film.