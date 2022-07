Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 01 जुलाई। बुंदेलखंड में घूंंघट की आड़ लेकर मह‍िलाएं वोट‍िंंग के ल‍िए न‍िकली हैं। अमूमन देहाती पर‍िवेश में घरों की चारदीवारी में कैद रहने वाली मह‍िलाएं लोकतंत्र के महायज्ञ में पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं।

मप्र के सागर संभाग के ज‍िलों में छुटपुट घटना को छोडकर त्र‍िस्‍तरीय पंचायत चुनाव का मतदान शांत‍िपूर्ण तरीके से चल रहा है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चार घंटे में 30 से 36 प्रत‍िशत तक मतदान हो चुका है। अलग-अलग ज‍िलों में मतदान का प्रत‍िशत थोडा कम तो कहीं ज्‍यादा है। हालांकि पहले चरण की अपेक्षा दूसरे चरण में मतदान बेहतर स्‍थ‍ित‍ि में है।

बुंदेलखंड के छह ज‍िलों में टीकमगढ और दमोह ज‍िले में त्र‍िस्‍तरीय पंचायत चुनाव की वोट‍िंग सबसे बेहतर स्‍थ‍ित‍ि में है। यहां पर मतदान प्रारंभ होने के पहले चार घंटे में 36 प्रत‍िशत से अध‍िक मतदान हो चुका था। छतरपुर, न‍िवाडी और पन्‍ना में भी 32, 33 प्रत‍िशत मतदान हो चुका है। जबक‍ि सागर में मतदान का प्रत‍िशत 30 प्रत‍िशत है। अच्‍छी बात यह है क‍ि अमूमन सभी ज‍िलों में पुरुष और मह‍िलाओं में वोट‍िंग को लेकर काफी उत्‍साह नजर आ रहा है, कहीं कहीं तो मह‍िला मतदाताओं का प्रत‍िशत पुरुषों से ज्‍यादा है।

कलेक्‍टर, एसपी और प्रेक्षक नजर बनाए हैं

ग्राम पंचायत, जनपद सदस्‍य एवं ज‍िला पंचायत सदस्‍यों के ल‍िए हो रहे मतदान के दौरान ज‍िला न‍िर्वाचन अध‍िकारी, पुल‍िस अधीक्षक, आयोग की तरफ से आए प्रेक्षक ज‍िले के पोल‍िंग बूथों का सतत न‍िरीक्षण कर रहे हैं।

English summary

Barring a few incidents in the districts of Sagar division of MP, the polling for the three-tier panchayat elections is going on peacefully. In the four hours from 7 am to 11 am, 30 to 36 per cent polling has been completed. The voting percentage in different districts is slightly more or less. However, the polling is in better shape in the second phase as compared to the first phase.