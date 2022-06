Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 29 जून। मप्र के टीकमगढ ज‍िले के मुहारा गांव का एक कुंआ पूरे पर‍िवार को न‍िगल गया। पार‍िवार‍िक व‍िवाद में एक मां ने अपनी तीन मासूम बेट‍ियों को लेकर कुएं में छलांग लगा कर जीवन लीला समाप्‍त कर ली। मामले की जानकारी लगते ही पूरा गांव सकते में आ गया। मामले में मह‍िला द्वारा इतना सख्‍त कदम उठाने के पीछे के स्‍पष्‍ट कारण खुलकर सामने नहीं आए हैं।

English summary

A well of Muhara village in Tikamgarh district of MP was taken over by the entire family. In a family dispute, a mother took her three innocent daughters and ended her life by jumping into a well.