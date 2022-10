Diamond Auction: पन्ना के डायमंड की चमक पर जौहरी फिदा, 74.45 लाख में 19 हीरे नीलाम

Madhya Pradesh

MP के पन्ना में हीरों की सरकारी नीलामी आयोजित की जा रही है। इसमें देश के डायमंड हब कहलाने वाले सूरत और जयपुर के अलावा, मुंबई, दिल्ली, भोपाल, इंदौर सहित देश के अन्य शहरों से हीरों के पारखी, जौहरी, हीरा कारोबारी शामिल हो रहे हैं। मंगलवार से हीरों को नीलामी के लिए रखा गया था। इसके पहले नीलामी के लिए रखे जाने वाले हीरों का ऑक्सन में शामिल होने वाले व्यापारियों व जौहरियों ने उनका परीक्षण भी किया था। दो दिन में कुल 19 हीरे नीलाम हो सके। इनकी 74.45 लाख रुपए बोली लगाई गई है।



These days diamonds are being auctioned in the emerald of MP, which is known as Ratnagarbha in the country. The government auction of precious and priceless diamonds from the shallow mines here has started. In two days, the administration had put up about 137 diamonds for auction, out of which only 19 diamonds have been auctioned for more than Rs 74.45 lakh. The auction will go on for one more day.