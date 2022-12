पीएम 'मोदी को मारने' के बयान पर फंसे राजा पटेरिया, पन्ना में एफआईआर दर्ज

पीएम मोदी पर विवादित बयान देकर फंसे मप्र कांग्रेस के नेता राज पटेरिया पर पन्ना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पटेरिया पूर्व मंत्री हैं। पन्ना एसपी ने पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामला जांच में लेने की जानकारी दी है।

Madhya Pradesh

कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर पन्ना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि राजा पटेरिया का पन्ना में कार्यकर्ताओं को संबोधित एक वीडिया वायरल हो रहा है, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मामले में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश के बाद पन्ना में राजा पटेरिया के​ खिलाफ शांतिभंग और वैमन्यता फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।



मध्यप्रदेश में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के खिलाफ पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक व पीएम को हत्या जैसी बात करने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आ गया है। पन्ना में पुलिस ने राजा पटेरिया के खिलाफ प्रथामिकी दर्ज की है। इसमें शांतिभंग करने और समाज में वैमनस्य फैलाने जैसी धाराएं लगाई गई हैं। पन्ना एसपी धर्मराज मीणा ने मामले में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मीडिया को दी है। जाहिर है राजा पटेरिया का बयान सामने आने और भाजपा द्वारा इसका प्रदेश-देश स्तर पर विरोध करने के बाद कांग्रेस की मुसीबत बढ़ने वाली हैं। केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री सहित तमाम भाजपा नेताओं ने राजा पटेरिया के बयान को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर मुद्दे को उछाल दिया है। भाजपा हर स्तर पर अक्रामक हो गई है।

'मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो', बयान देने वाले राजा पटेरिया पर नरोत्तम मिश्रा ने दिए FIR के निर्देश

वायरल वीडियो में राजा पटेरिया विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं

बता दें कि राजा पटेरिया बीते रोज पन्ना में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में मौजूद थे। उसी समय वे कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में वे कह रहे हैं कि 'मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस हराने का काम करो। बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद मप्र की राजनीति में उबाल आ गया है। दमोह सांसद व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा से लेकर पूरी भाजपा आक्रामक हो गई है।

Panna police has registered a case against political leader Raj Pateria for making controversial statements on PM Modi. Patria is a former minister. Panna SP filed a case against Pateria, informed to take it into the investigation.