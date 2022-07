Madhya Pradesh

सागर, 05 जुलाई। कोबरा नाग का नाम सुनते ही शरीर में स‍िहरन दौड जात‍ी है, लेक‍िन एक महाशय ऐसे भी हैं ज‍िन्‍हें कोबरा सांप को चूमने का जुनून सवार हो गया था। इसके ल‍िए उन्‍होंने सांप पकडने वाले को गुरु बनाया, उनसे सांप पकडने का हुनर सीखा और एक द‍िन ऐसा आया जब उन्‍होंने कोबरा सांप को चूम ही ल‍िया। यह उनके जीवन का यादगर पल था, ज‍िसे बाकायदा तस्‍वीर में सजाकर वे दुकान में लगाए हुए हैं। आइये जानते हैं कौन हैं ये महाशय!

Hearing the name of the cobra snake, the body shudders, but there is also a sage who had become obsessed with kissing the cobra snake. For this, he made the snake catcher a guru, learned the skill of catching snakes from him and one day came when he kissed the cobra snake. It was a memorable moment of his life, which he has been putting in the shop after decorating the picture. Let's know who is this sir!