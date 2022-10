मोर मुकुट पहन नगड़ियों की थाप पर मौनियों संग खूब नाचे CM शिवराज

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

दीपावली पर्व के बीच मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को छतरपुर जिले के बिजावर में अनूठे और निराले अंदाज में नजर आए। वे यहां मौनिया महोत्सव मेले में शिरकत करने पहुंचे थे। मंच पर उनका बुंदेली परंपरा से स्वागत किया गया। सीएम को पारंपरिक वेशभूषा की पीले रंग की मौनिया जैकेट और मयूर पंख का मुकुट पहनाया गया। आयोजन के बाद जैसे ही भाषण खत्म हुआ, सीएम मंच से उतरे और बाजू में बने लोक कलाकारों के मंच पर पहुंच गए। यहां उन्होंने मौनिया लोक कलाकारों के साथ नगड़ियों की थाप पर मस्ती और मासूमियत भरा डांस किया।

Uma Bharti की रामभक्ति को चुनौती दे रही ओरछा शराब दुकान, बोलीं-जो होगा वह मप्र के लिए उदाहरण होगा

English summary

Chief Minister Shivraj Singh Chouhan was seen dancing in a unique style wearing a peacock crown in the costume of folk artists on stage at the Mauniya Mahotsav in Bijawar, Bundelkhand. Amidst the silence, with peacock feathers in his hand, he danced full of fun on the beat of the Nagadiya instrument.