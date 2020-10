MP उपचुनाव: बीजेपी ने किया प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, संधिया के गुट सभी पूर्व विधायकों को टिकट

Madhya Pradesh

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है, क्योंकि ये उपचुनाव ही शिवराज सरकार का भविष्य तय करेंगे। बीजेपी ने भी उपचुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। ऐसे में मंगलवार देर शाम मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए पार्टी ने सभी 28 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। इसके अलावा तेलंगाना उपचुनाव के लिए भी एक प्रत्याशी का ऐलान हुआ है।

एमपी में बीजेपी की लिस्ट में खास बात ये है कि सिंधिया गुट के सभी बागी विधायकों को टिकट मिला है। जिसमें रघुराज कंसाना, कमलेश जाटव, रक्षा संत्राव, जजपाल सिंह जज्जी, सुरेश धाकड़, मनोज चौधरी, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, तुलसी सिलावट, ओपी एस भदौरिया, रणवीर जाटव, बिसाहूलाल साहू, गिर्राज दंडोतिया, जसवंत जाटव, हरदीप डंग, मुन्ना लाल गोयल, ब्रिजेंद्र यादव, राजवर्धन सिंह, एंदल सिंह कंसाना, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद राजपूत का नाम शामिल है। कमलनाथ सरकार गिराने के लिए इन सभी ने इस्तीफा दे दिया था।

BJP releases a list of 28 candidates for the upcoming by-elections to the legislative assembly of Madhya Pradesh and 1 candidate for Telangana by-election.

Tulsiram Silawat to contest from Sanwer, Bisahulal Singh from Anuppur and Suresh Dhakad from Pohari. pic.twitter.com/AXObqjXYG7