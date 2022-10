Agniveer Bart Rally: सागर में खुली भर्ती शुरु, पहले दिन 6 हजार ने लगाई दौड़, कठिन परीक्षा से गुजरे

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Agniveer Bart Rally के तहत सागर के इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सेना के अधिकारी और जवान युवाओं की परीक्षा ले रहे हैं। इसमें शारीरिक टेस्ट लिए जा रहे हैं। सेना में भर्ती होने के लिए बीती शाम से ही मकरोनिया के बहेरिया में पहाड़ी पर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में युवाओं ने उपस्थिति दर्ज कराना शुरु कर दिया था। बारिश के दौर के बीच युवाओ का जोश कर नही हुआ और वे लगातार भर्ती स्थल पर पहुंचते रहे। कई युवक को भीगते हुए पहुंचे थे। सुबह छह बजे से यहां भर्ती रैली की प्रकिृया प्रारंभ हो गई। सेना के ग्वालियर मुख्यालय के अधिकारियों की देखरेख में यह प्रकिृया दिन भर चलती रही। सबसे पहले युवाओं के दस्तावेजों का वेरीफिकेशन, चेहरे का मिलान, मेडिकल चैकअप, फिटनेस आदि कराया गया। इसमें जो अभ्यर्थी पा हुए उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए मैदान में भेजा गया है। यहां उन्हें नबंर अलॉट किए गए।

अग्निवीर भर्ती रैली में चल रही युवाओं की अग्निपरीक्षा

जो रिजेक्ट हुए उन्हें तत्काल बस से वापस भेजा जाएगा

सेना भर्ती रैली के लिए यहां पर अलग से बस स्टैंड बनाया गया है। यहां 8 बसें आरक्षित करके रखी गई हैं। सेना भर्ती के दौरान जिन अभ्यर्थियों को अलग-अलग चरणों में रिजेक्ट किया जा रहा है, उन्हें मौके पर ज्यादा देर नहीं रोका जा रहा। उनका सामान उठवाकर तत्काल मौके पर ही बसों में बैठकर उन्हें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के लिए रवाना कर दिया गया। प्रशासन व सेना ने यह निर्णय इसलिए किया ताकि भीड़ के कारण युवा वापसी के समय समूह में न रहें और न ही हंगामा या स्थानीय लोगों को परेशान करेें। जहां बसों की व्यवस्था की गई हैं, वहीं पर उन्हें रियायती दर पर टिकट वितरण के लिए काउंटर भी बनाया गया है। मुख्यद्वार के बाद से युवाओं को तत्काल बसों में बैठने के निर्देश दिए गए हैं।

73 हजार युवाओं ने कराया है पंजीयन

जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी अनुसार अग्निवरी भर्ती रैली के लिए करीब 73 हजार युवाओं ने पंजीयन कराया है। यह युवा उन चुनिंदा 14 जिलों के हैं, जिनकी भर्ती सागर में होना है। जिन जिलों के लिए सागर में भर्ती चल रही है, उनमें सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, श्योरपुर, गुना, मुरैना, भिंड, ग्वालियर जिले शामिल हैं।

English summary

Agniveer Recruitment Rally has been organized in Sagar for the recruitment of youth in Indian Army. About 6 thousand youths have reached Sagar and Shivpuri here since last night. After document verification, medical test and other tests, the physical test of the youth is going on. For the next 15 days, about 73 thousand youths from 14 districts of the state will be involved in this recruitment in Sagar.